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Происшествия18 сентября 2022 16:31

Жительница Пензы поверила незнакомцу, что на ее имя пытаются оформить кредит

Далее по указаниям назвавшегося сотрудником банка мошенника она оформляла кредиты и в итоге перечислила более миллиона на «резервный счет»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Поток обмана остановили в очередном банке, где женщина получила отказ.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению подозреваемых в совершении преступления.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

УМВД России по Пензенской области напоминает: Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц.

Ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера, банковские карты и электронные кошельки – это во всех случаях мошенники!

При малейших сомнениях обращайтесь в полицию!