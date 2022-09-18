Жительница Пензы поверила незнакомцу, что на ее имя пытаются оформить кредит

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Поток обмана остановили в очередном банке, где женщина получила отказ.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению подозреваемых в совершении преступления.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

УМВД России по Пензенской области напоминает: Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц.

Ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера, банковские карты и электронные кошельки – это во всех случаях мошенники!

При малейших сомнениях обращайтесь в полицию!