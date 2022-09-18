В Пензенской области выбрали лучшего добровольного пожарного

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Участникам регионального этапа конкурса нужно было сдать зачеты по теоретической и боевой подготовке. По итогам конкурса лучшим пожарным стал Михаил Караваев. Также в тройку вошли Олег Страчков и Владимир Арефьев.

В командном конкурсе лучшими стали представители общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» в городе Каменка. На втором месте – добровольная пожарная команда из Вачелая, на третьем – добровольцы из села Армиево.