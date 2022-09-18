В Мордовии сотрудниками уголовного розыска задержан житель села Сивень

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В дом к односельчанину злоумышленник зашел через неприкрытую дверь.

Убедившись, что в жилище никого нет, с тумбы в одной из комнат он похитил мобильные телефоны и пульт дистанционного управления от телевизора. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.

Похищенное имущество мужчина спрятал во дворе своего дома.

Как выяснилось позднее, за отказ матери дать ему денег мужчина ударил ее пластиковым ящиком по голове.

В отношении подозреваемого в совершении кражи и нанесении побоев матери отделом дознания ММО МВД России «Краснослободский» возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

Расследование продолжается.