В Мордовии сотрудниками уголовного розыска задержан житель села Сивень

Фото: Пресс-служба МВД РМ
В дом к односельчанину злоумышленник зашел через неприкрытую дверь.
Убедившись, что в жилище никого нет, с тумбы в одной из комнат он похитил мобильные телефоны и пульт дистанционного управления от телевизора. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.
Похищенное имущество мужчина спрятал во дворе своего дома.
Как выяснилось позднее, за отказ матери дать ему денег мужчина ударил ее пластиковым ящиком по голове.
В отношении подозреваемого в совершении кражи и нанесении побоев матери отделом дознания ММО МВД России «Краснослободский» возбуждено уголовное дело.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.
Расследование продолжается.