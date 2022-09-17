Пензенская пенсионерка поверила мошеннику, представившемуся сотрудником полиции

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Пензенской области, местной жительнице 1941 года рождения позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции. Собеседник женщины рассказал, будто ее внучка стала виновницей ДТП и из-за нее пострадала женщина, а после предложил уладить конфликт мирным путем. Для этого нужно было передать с курьером 50 тысяч рублей.

Лишь после того, как пенсионерка отдала деньги, она решила позвонить внучке и уточнить детали. Тогда она и выяснила, что ни в какое ДТП та не попадала.

Сейчас сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.