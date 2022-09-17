В Мордовию приехала еще одна группа вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР

Дети, женщины и старики прибыли в Саранск накануне. Многие из них забрали со собой своих домашних питомцев. Как говорят сами прибывшие в республику граждане, уже в дороге была уверенность, что о них позаботятся.

На вокзале их встретили представители правительства Мордовии, волонтеры, спасатели. Граждан осмотрели медики, которые организовали для них ПЦР-тестирование.

В ближайшие дни дети, приехавшие в Мордовию, будут распределены по школам и детским садам, а взрослых обеспечат рабочими местами.

- Все вопросы размещения и обеспечения уже проработаны. Представители миграционной службы адресно занимаются на месте с каждым переселенцем, - отметила заместитель председателя правительства Республики Мордовия Галина Лотванова.