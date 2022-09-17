Новая специализированная техника пополнила парк лесопожарных формирований Пензенской области

Фото предоставлено министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в регион поступила новая лесопожарная техника - 3 автомобиля ГАЗ «SADKO NEXT», УАЗ «Фермер» и 2 тракторных пожарных прицепа-цистерны с противопожарным оборудованием.

Лесопожарная техника будет передана в Лесопожарный центр для выполнения работ по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда, расположенных на территории Пензенской области.

В настоящее время обеспеченность лесопожарной техникой, с учетом взаимозаменяемости, составляет 90%, при плановой обеспеченности национального проекта «Экология» в 2021 году - 87%.

Справочно. В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» Пензенской области на 2022 год на оснащение лесопожарных формирований Пензенской области из федерального бюджета выделено более 17 млн руб.