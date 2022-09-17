В Пензе полицейские устанавливают завладевших миллионом рублей, взятым девушкой в кредит

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Далее по испытанной не раз схеме незнакомец предложил опередить злоумышленников – оформить кредит самой и перевести деньги на безопасный счет.

Через банкомат она перечислила около 1 млн. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником.

Позже девушка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.