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Происшествия17 сентября 2022 6:50

В Пензе полицейские устанавливают завладевших миллионом рублей, взятым девушкой в кредит

Представившийся сотрудником правоохранительных органов незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Далее по испытанной не раз схеме незнакомец предложил опередить злоумышленников – оформить кредит самой и перевести деньги на безопасный счет.

Через банкомат она перечислила около 1 млн. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником.

Позже девушка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.