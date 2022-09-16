Олег Мельниченко поздравил губернатора Саратовской области со вступлением в должность

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Роман Бусаргин был назначен врио губернатора Саратовской области в мае. На прошедших в прошлые выходные выборах он получил большинство голосов. С убедительной победой его поздравил Игорь Комаров, пожелав удачи на должности и высоких результатов.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что наш регион и Саратовскую область связывает многое:

- История двух наших субъектов настолько сплетена, что расплести ее уже никак невозможно. У нас с вами общие корни, исторические фигуры, государственные деятели, такие, например, как Пётр Аркадьевич Столыпин или певица Лидия Русланова, которая родилась в Саратовской губернии, а жила в Пензенской области.

Олег Мельниченко выразил уверенность в дальнейшем укреплении добрососедских отношений.