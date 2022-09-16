Семь врачей-специалистов устроились на работу в районную больницу Мокшана

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как рассказала главный врач Мокшанской районной больницы Елена Леошина, привлечение такого числа специалистов в больницу стало возможным благодаря программе «Земский доктор»: по ней, любой врач, устроившийся на работу в сельскую больницу, получает единовременную выплату в размере один миллион рублей.

- Такая поддержка со стороны государства является очень значимой и ощутимой, - говорит участковый терапевт Валерия Кочнева. – Это хороший стимул для начинающих специалистов.

Благодаря программе, с начала года в больницы в селах Пензенской области пришли на работу 22 врача.