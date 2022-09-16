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Здоровье16 сентября 2022 11:21

В пензенском онкологическом диспансере пройдет день открытых дверей

Все желающие могут пройти маммографическое исследование и получить консультацию врача
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

День открытых дверей состоится в субботу, 24 сентября. Прием врачей-специалистов будет идти с 9 до 14 часов. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Предварительная запись на прием ведется по телефону 8-937-422-64-54.

Помимо этого, пациенты, которые наблюдаются с фиброзно-кистозными изменениями в молочных железах у врачей по месту жительства, могут пройти маммографию 17 сентября, а также с 19 по 23 сентября. Для этого нужно также предварительно будет записаться по телефону 8-937-422-64-54.