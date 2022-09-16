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Общество16 сентября 2022 9:54

Пенсионеры из Пензенской области могут взять в аренду земельный участок на льготных условиях

Постановление правительства, регламентирующее введение новой социальной преференции, уже утверждено
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как рассказал губернатор Олег Мельниченко, воспользоваться льготой могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Для них арендная плата за земельный участок, находящийся в собственности региона, будет составлять всего один рубль за 600 квадратных метров в год. Данный вид поддержки поможет людям, ведущим личное подсобное хозяйство, садоводам.

- Для того, чтобы воспользоваться этой льготой, нужно предоставить в уполномоченный орган заявление о том, что пенсионер снимает только один участок обозначенной категории земель, - отметил губернатор.