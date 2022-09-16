Пенсионеры из Пензенской области могут взять в аренду земельный участок на льготных условиях

Как рассказал губернатор Олег Мельниченко, воспользоваться льготой могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Для них арендная плата за земельный участок, находящийся в собственности региона, будет составлять всего один рубль за 600 квадратных метров в год. Данный вид поддержки поможет людям, ведущим личное подсобное хозяйство, садоводам.

- Для того, чтобы воспользоваться этой льготой, нужно предоставить в уполномоченный орган заявление о том, что пенсионер снимает только один участок обозначенной категории земель, - отметил губернатор.