Олег Мельниченко назвал ключевое условие импортозамещения - адресное содействия развитию бизнеса

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В Пензенской области через АО МКК «Поручитель» осуществляется возможность получения двух видов финансовой помощи одновременно. Речь идёт о займе на развитие бизнеса – до 5 млн. рублей – по ставкам от 4% до 7,7% годовых – в зависимости от программы кредитования. И поручительства по кредиту в банке на сумму поручительства до 70 млн. рублей.

В рамках предельных сумм может быть заключено несколько договоров, что позволяет предприятию более чётко планировать денежные потоки и привлекать финансы для реализации амбициозных инвестиционных планов.

«Президентом РФ поставлена чёткая задача по развитию промышленного сектора отечественной экономики. На региональном уровне мы оказываем разные виды поддержки для наращивания производственных мощностей», - подчеркнул Олег Мельниченко.

«Одним из действенных механизмов увеличения оборотных средств промышленных предприятий является работа с региональными фондами. Реализация программ импортозамещения требует адресного содействия развитию бизнеса», - отметил глава региона.

Областной поддержкой активно пользуется, например, предприятие «Ленкомтех», работающее на территории города Заречного. Компания известна на российском рынке автоцистерн для бензовозов, городских служб, коммунального хозяйства и сельского хозяйства, занимается производством, продажей и сервисом своей техники.

С 2013 года предприятие воспользовалось помощью МКК «Поручитель» уже девять раз. Это позволило расширить ассортимент и активно включиться в реализацию программ по выпуску импортозамещаемой продукции.