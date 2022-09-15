Жительницу Мордовии осудили за совершение ДТП со смертельным исходом

Авария произошла в начале этого года. Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

31-летняя жительница Чамзинского района признана виновной в совершении смертельного ДТП. Авария произошла утром 13 января.

Женщина, ехавшая на «Рено» по трассе в Чамзинском районе, превысила скорость. На зимней дороге иномарку занесло и выбросило на встречную полосу, где в этот момент двигалась «Тойота Королла». В результате столкновения пассажир второй иномарки погиб.

Приговором суда виновнице ДТП назначено наказания в виде двуз лет лишения свободы условно. Также она возместила моральный вред в размере 935 тысяч рублей.