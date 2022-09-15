В ближайшее время начнется рассылка уведомлений для уплаты имущественных налогов

В Пензенской области владельцы налогооблагаемого имущества в ближайшее время начнут получать налоговые уведомления для уплаты имущественных налогов за налоговый период 2021 года. Собственникам земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств необходимо уплатить налоги не позднее 1 декабря 2022 года.

Налоговые уведомления будут направляться в бумажном виде по почте по адресу постоянной регистрации или выгружаться в электронном виде в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Обращаем внимание, что пользователям Личного кабинета уведомления на бумаге не дублируются. Однако если налогоплательщик заранее уведомил налоговый орган о необходимости получения документов по почте, то налоговое уведомление придет в бумажном виде по указанному адресу.

Следует отметить, что налоговые уведомления не направляются:

- при наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

- если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления.

Уплатить имущественные налоги можно будет по указанным в уведомлении реквизитам платежа, уникальному идентификатору (УИН), QR-коду или штрих-коду через банковские терминалы или приложения мобильного банка. Также произвести оплату налогов можно через электронные сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» либо «Уплата налогов и пошлин».

Подробную информацию о ставках и льготах, установленных на территории Пензенской области, можно посмотреть на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

При возникновении вопросов, связанных с исчислением налогов или порядком их уплаты, можно обратиться в налоговую инспекцию лично, в электронном виде через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Обратиться в ФНС России», либо по бесплатному телефону Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.