Пензенцам рассказали, какую воду пить, чтобы жить долго

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Человек в буквальном смысле состоит из воды. Значительное ее количество содержится даже в костях – 25% и зубах – 10%. Самый большой объем жидкости - в головном мозге - 85%. То есть все мыслительные процессы проходят в воде. Чуть меньше приходится на сердце, легкие и почки – 80%; кожу – 70%.

Очевидно, что вода, которую мы пьем, определяет наше здоровье, долголетие, состояние органов и систем, способность мыслить. Те, кто следит за внешним видом, знают, что правильно подобранная вода – лучшее средство сохранить молодость и красоту.

Вода обеспечивает организм всеми необходимыми веществами, делает она это через кровоток. Клетки крови наполовину состоят из плазмы, которая представляет собой жидкость с растворенными в ней органическими и минеральными компонентами.

Любопытный факт: вода растворяет не только полезные вещества, но и шлаки, помогая очищению организма. Выходит вода не только известным всем способом. Около 400 миллиграммов – а это примерно два стакана воды, мы выдыхаем. На космических станциях есть оборудование, которое собирает такую влагу, преобразовывает ее и потом космонавты используют ее повторно. Еще примерно 300 миллиграммов выделяется в сутки через кожу.

Лучшим маркером качества воды, которую мы употребляем, является состояние нашего организма. Вода, полностью лишенная каких-либо примесей, абсолютно губительна для здоровья. Она не просто не принесет пользы, а будет вымывать полезные элементы, разрушая костяной каркас. Жидкость, перегруженная солями, тоже вредит. В этом случае главный удар будет нанесен по почкам.

По данным НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды, оптимальной для организма является артезианская вода. Человечество со всеми его научными достижениями не придумало способа очистить воду лучше, чем это делает природа. Вода из артезианских источников поднимается на поверхность с больших глубин, где естественным фильтром для нее становятся подземные породы. Такая вода надежно защищена от любых поверхностных загрязнений.

Однако найти подземный источник – только полдела. Далее нужно убедиться в том, что вода действительно питьевая, и в ней нет превышения по солям, железу и другим элементам.

В Пензенской области проверенным питьевым источником является артезианская вода «Ключ здоровья». Ее добывают с глубины 180 метров близ сел Большая Валяевка и Ольшанка, в экологически чистом районе вдалеке от предприятий и на почтительном расстоянии от людских построек.

Качество и безопасность воды вот уже 15 лет контролирует лаборатория ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области". Санитарно-эпидемиологическую экспертизу проводят с того момента, как было принято решение о добыче природной воды. За все годы наблюдения нареканий к артезианской воде «Ключ здоровья» не было ни разу. Она полностью соответствует всем требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

В Центре также проверяют воду на уровень минерализации и жесткости - он находится в пределах нормы. Вода содержит калий, кальций и магний в нужных для организма человека концентрациях, что делает ее еще более полезной для здоровья. По органолептическим свойствам вода приятная на вкус, бесцветная и прозрачная.

Употребляя воду «Ключ здоровья», вы выбираете активное долголетие, здоровье для себя и своих близких.