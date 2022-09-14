Министр культуры и туризма Пензенской области рассказал о реализации проекта «Вагон знаний»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Главная идея проекта – позволить школьникам из различных городов посещать в учебный период соседние регионы. Например, юные пензенцы могут съездить в Самару, Саранск, Казань, Уфу и другие города.

Как рассказал министр культуры и туризма региона Сергей Бычков, первая поездка «Вагона знаний» в этом году состоится уже совсем скоро – 1 октября: пензенские школьники поедут в Самару. А чтобы ребята не заскучали во время дороги, для них подготовили специальную программу с викторинами и конкурсами на краеведческую тему.

Потом, в Самаре, их ждет тоже немало интересного: урок литературы в доме-музее А.Н. Толстого, посещение культурно-выставочного центра «Радуга», автобусно-пешеходная экскурсия «Самарские истории», посещение смотровой площадки «Вертолетка», урок истории в «Доме-музее В.И. Ленина.

Как отметил министр, в Пензенской области тоже есть туристические маршруты, интересные для подрастающего поколения. За прошлый учебный год участниками экскурсионных поездок стали более шести тысяч школьников.

- На данный момент мы работаем над возможностью организации поездок «Вагона знаний» в Санкт-Петербург и Брест. Соглашения о сотрудничестве Пензенской области с этими городами позволяют осуществить такие проекты, - отметил Сергей Бычков.