В Саранске суд обязал администрацию г. о. поставить на учет памятник павшим фронтовикам

Факт отсутствия собственника у объекта культурного наследия республиканского значения «Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» был установлен в результате прокурорской проверки.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Республики Мордовия, данные обстоятельства могли повлечь невозможность обеспечения сохранности объекта и привести к его утрате.

В соответствии с нормами гражданского законодательства бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учёт органом, осуществляющим госрегистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.

В связи с этим прокуратурой района в интересах неопределенного круга лиц было предъявлено исковое заявление в суд об обязании администрации г.о. Саранск обратиться в управление Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия с заявлением о постановке на учет памятника в качестве бесхозяйного объекта.

Решением суда исковые требования прокурора Пролетарского района г. Саранска удовлетворены в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.