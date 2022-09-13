Отказ от показаний о занятии проституцией привел 22-летнюю пензячку на скамью подсудимых

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, в сентябре 2021 г. в здании Железнодорожного районного суда она была допрошена в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении 8 членов преступной группы, организовавших притон для занятия проституцией и вовлекавших в это занятие девушек.

Женщину предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, но, желая помочь подсудимым избежать уголовной ответственности, она сообщила суду, что не занималась проституцией под руководством членов преступной группы в притоне и иных указанных клиентами местах, а в занятие проституцией ее никто не вовлекал.

Тем самым она дезинформировала суд.

Приговором Железнодорожного районного суда участники преступной группы были признаны виновными. Приговор в их отношении вступил в законную силу. А показаниям свидетельницы суд дал соответствующую оценку, что повлекло возбуждение в отношении нее уголовного дела о даче заведомо ложных показаний.

В ходе предварительного следствия злоумышленница вину признала.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд.