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Здоровье13 сентября 2022 14:28

Пензенский врач-фармаколог расскажет о том, как принимать лекарства без вреда для здоровья

Прямой эфир специалиста состоится 16 сентября
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Каждый год 17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов. В этом году он посвящен теме правильного приема лекарств. О том, почему не стоит пить любые препараты без назначения врача, а также многом другом расскажет клинический фармаколог Клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина» Альфия Сатаева.

Прямой эфир будет транслироваться в группах Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Начало – в 11:00.

Задать вопросы специалисту можно будет непосредственно во время эфира в чате, а также заранее, направив их на электронную почту gbuz_pocmp@mail.ru, указав в теме письма «Вопрос специалисту».