В Пензе снова состоится Всероссийский день бега «Кросс Нации»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В состязаниях примут участия школьники, студенты, работники городских предприятий и организаций.

Регистрация участников начнется в 8:30. Затем, в 10:00 пройдет церемония открытия соревнований, сразу после которой стартуют первые забеги. Самые младшие участники (2013 года рождения и младше) покорят дистанцию в один километр. Более старшим участникам предстоит пробежать четыре километра. А те, кто со спортом на «ты», может попробовать себя в пробежке длиной в шесть, восемь и даже 12 километров. Завершится акция награждением победителей.

Справки по телефону - 49-08-80.