Олег Мельниченко поручил обеспечить контроль за вводом в эксплуатацию спортивных объектов

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Министр физической культуры и спорта региона Евгения Бочкарева доложила, что с 2019 года в области проведена большая работа.

Модернизированы и отремонтированы футбольные поля на стадионах в Каменке, Нижнем Ломове и Пензе. В Никольске и Кузнецке заработали физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в селе Богословка закуплено спортивное оборудование. Продолжается строительство крытого катка с искусственным льдом по улице 65-летия Победы в 8 микрорайоне Арбеково.

Для подготовки населения к выполнению нормативов ГТО обустроено 20 спортплощадок – в Пензе, Заречном, Кузнецке, а также на территории целого ряда районов области. До конца сентября подобные площадки появятся еще в пяти районах – Спасском, Неверкинском, Наровчатском, Белинском и Бессоновском.

В 2023 году запланирована установка площадок ГТО в Бековском, Малосердобинском, Лопатинском, Камешкирском, Тамалинском и Сосновоборском районах.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Пензе запланировано возведение Дворца игровых видов спорта в районе ГПЗ. Сейчас уже завершается разработка проектно-сметной документации. Появится возможность заниматься спортом недалеко от дома и у жителей микрорайона Шуист, где в 2024 году предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Президентом Российской Федерации поставлена задача к 2024 году вовлечь в регулярные занятия спортом более половины населения нашей страны, создание спортивной инфраструктуры является ключевым фактором в достижении поставленных целей, – подчеркнул Олег Мельниченко. – Для этого необходимо принять все меры для соблюдения сроков ввода спортобъектов в эксплуатацию».