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Происшествия13 сентября 2022 8:46

Сотрудники полиции устанавливают мошенников, завладевших 500 тысяч рублей девушки

Поверив «брокерам», эти деньги жительница Нижнеломовского района перечислила якобы в виде инвестиций в криптовалюту
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Когда же решила вывести свои денежные средства, ей предложили пополнить счет ещё на 4 500 долларов США. После этого девушка обратилась к сотрудникам полиции МО МВД России «Нижнеломовский».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.