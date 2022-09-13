Прокуратура Мордовии обеспечивает законность при реализации в республике нацпроектов

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, в связи с нарушениями сроков исполнения работ в рамках нацпроекта «БКД» прокурором Темниковского района внесены представления руководителям ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» и генподрядчику по фактам неосуществления контроля за ходом выполнения работ и нарушения срока исполнения госконтракта, соответственно.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» прокуратурой Чамзинского района в администрацию городского поселения внесено представление в связи с ненадлежащим осуществлением контроля за исполнением муниципального контракта на строительство многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, срок начала строительства которого нарушен.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: по постановлению прокурора Пролетарского района Саранска получатель субсидии привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ по факту несвоевременного возвращения в республиканский бюджет остатка неиспользованной в текущем году субсидии на сумму 283 700 руб.

Под контролем руководства прокуратуры республики проверочные мероприятия в сфере обеспечения законности при реализации нацпроектов продолжаются.