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Общество13 сентября 2022 7:53

Прокуратура Мордовии обеспечивает законность при реализации в республике нацпроектов

Осуществляются надзорные мероприятия за соблюдением сроков выполнения госконтрактов и финансовой дисциплины
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, в связи с нарушениями сроков исполнения работ в рамках нацпроекта «БКД» прокурором Темниковского района внесены представления руководителям ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» и генподрядчику по фактам неосуществления контроля за ходом выполнения работ и нарушения срока исполнения госконтракта, соответственно.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» прокуратурой Чамзинского района в администрацию городского поселения внесено представление в связи с ненадлежащим осуществлением контроля за исполнением муниципального контракта на строительство многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, срок начала строительства которого нарушен.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: по постановлению прокурора Пролетарского района Саранска получатель субсидии привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ по факту несвоевременного возвращения в республиканский бюджет остатка неиспользованной в текущем году субсидии на сумму 283 700 руб.

Под контролем руководства прокуратуры республики проверочные мероприятия в сфере обеспечения законности при реализации нацпроектов продолжаются.