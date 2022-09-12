В Пензенской области 37-летний житель Заречного ударом кулака свалил незнакомца на асфальт

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего жителя Заречного в причинении смерти по неосторожности.

Ночью 26 июня 2022 года обвиняемый вместе с приятелями проезжал на велосипеде по улице Ленина в Заречном. Увидев около одного из магазинов своего знакомого в компании нескольких человек, решил поздороваться с ним.

Ранее незнакомый мужчина из данной компании вступил в конфликт с обвиняемым. В ходе словесной перепалки последний нанес оппоненту один удар кулаком в область лица, тот упал на асфальт, ударившись головой.

44-летний мужчина скончался от полученной черепно-мозговой травмы в больнице 28 июня 2022 года.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.