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Происшествия12 сентября 2022 14:55

В Пензе суд рассмотрит дело по обвинению в 70 покушениях на сбыт наркотических средств

27-летнему жителю Мокшанского района в преступной иерархии была отведена роль «закладчика» наркотических средств
Виктор ВИКТОРОВ

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, получая информацию о местонахождении оптовых тайников с наркотическими средствами, мокшанец за вознаграждение забирал их и оборудовал в общедоступных местах микрорайона Ахуны в Пензе розничные тайники. Их координаты он сообщал руководителям, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Свой умысел преступники не смогли довести до завершения, поскольку мужчина был задержан. 70 сделанных им тайников-закладок с наркотическими средствами обнаружены и изъяты.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд г. Пензы.