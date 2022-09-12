В Пензе суд рассмотрит дело по обвинению в 70 покушениях на сбыт наркотических средств

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, получая информацию о местонахождении оптовых тайников с наркотическими средствами, мокшанец за вознаграждение забирал их и оборудовал в общедоступных местах микрорайона Ахуны в Пензе розничные тайники. Их координаты он сообщал руководителям, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Свой умысел преступники не смогли довести до завершения, поскольку мужчина был задержан. 70 сделанных им тайников-закладок с наркотическими средствами обнаружены и изъяты.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд г. Пензы.