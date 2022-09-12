Ставки аренды за пользование госимуществом в Пензенской области не будут повышаться

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Утверждённая методика расчёта арендной платы сохранится на протяжении 2023 года.

«Решение принято для того, чтобы поддержать арендаторов государственного имущества», - пояснил глава Пензенской области.

«Практически это касается субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан. Именно они составляют 95% тех, кто заключил договоры найма помещений, находящихся в ведении региона.

Сохранение размера ставок за съём областных площадок на уровне 2020 года позволит предпринимателям больше средств направить на развитие своего бизнеса», - подытожил Олег Мельниченко.