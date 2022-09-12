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Общество12 сентября 2022 6:05

Пензенские полицейские обеспечили безопасность избирателей в единый день голосования

Также к охране правопорядка были привлечены сотрудники Росгвардии, представители народных дружин, частных охранных организаций
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

С 9 по 11 сентября в Пензенской области в рамках единого дня голосования состоялись выборы депутатов Законодательного Собрания Пензенской области седьмого созыва, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований региона. Для проведения выборов были образованы 1 032 избирательных участка.

В полной мере обеспечена безопасность граждан, организована круглосуточная охрана помещений для голосования и избирательной документации. Было задействовано более 5 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

Также были привлечены сотрудники Росгвардии, представители народных дружин, частных охранных организаций.

После закрытия участков сотрудниками полиции проведена безопасная транспортировка избирательных бюллетеней и документации в территориальные избирательные комиссии. Полицейским, находившимся в единый день голосования на службе, также была предоставлена возможность для реализации своих избирательных прав.