Пензенцев приглашают в центр спортивной подготовки «Олимпийский»

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Его цель - формирование культуры здорового образа жизни и ответственности за состояние своего здоровья.

Все желающие укрепить свое здоровье приглашаются в центр спортивной подготовки «Олимпийский», расположенный по адресу: г. Пенза, улица Антонова, 39а.

«Проект «Жить активно – здорово!» пользуется популярностью у наших жителей, - считает начальник отдела организации медпомощи и санаторно-курортного дела минздрава Пензенской области Наталья Тюгаева. – Участники проекта могут не только оценить основные показатели своего здоровья и получить консультации, но и попробовать себя в сдаче норм комплекса ГТО. В качестве бонуса участники получают абонемент на бесплатное разовое посещение плавательного бассейна».

Следующие мероприятия в рамках областного межведомственного проекта «Жить активно – здорово!» пройдут: - 22 сентября 2022 – плавательный бассейн «Дельфин» (город Спутник, улица Радужная, 4); - 29 сентября 2022 – дворец водного спорта «Сура» (улица Красная, 106).