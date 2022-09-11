Полицейские Пензенской области и Мордовии примут участие в конкурсе «Народный участковый»

Конкурс «Народный участковый» способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности УУП.

На региональном этапе участие в конкурсе принимает 16 представителей службы участковых уполномоченных полиции Мордовии.

В Пензенской области участниками регионального отбора станут более 30 стражей порядка.

Проголосовать за понравившегося кандидата можно с 11 по 20 сентября на официальных сайтах МВД по Республике Мордовия и УМВД Пензенской области.

Набравшие наибольшее количество голосов, пройдут во второй этап, который стартует 7 октября и продлится 10 дней.

Победители второго этапа выйдут на голосование на всероссийском уровне.

Третий финальный тур традиционно будет организован на портале информационного партнера конкурса – Издательского дома «Комсомольская правда».

Награждение победителя и призеров пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.