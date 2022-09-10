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Здоровье10 сентября 2022 11:17

Пять фельдшерско-акушерских пунктов начали работу в Шемышейском районе

Они были установлены в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Новые ФАПы открылись в селах Старое Захаркино, Воробьевка, Наскафтым, Песчанка и Мачкассы. Все пункты оснащены необходимым оборудованием и мебелью.

- Теперь больше двух тысяч жителей нашего района смогут получать медицинскую помощь рядом с домом, - отметил главный врач Шемышейской участковой больницы Владимир Попков.

На открытие новых ФАПов было выделено более 12 миллионов рублей. Также скоро в селе Усть-Уза Шемышейского района появится и модульная врачебная амбулатория, работы по ее установке уже ведутся.