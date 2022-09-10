В Мордовии 34-летний мужчина в доме матери в ходе драки задушил ее 68-летнего гостя

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

К проживающей в поселке Красноармейский Торбеевского района матери 34-летний мужчина пришел в ночь на 2 сентября 2022 года.

В это время в доме у женщины находился незнакомец. Ссора между мужчинами перешла в драку, в ходе которой сын стал душить гостя.

От механической асфиксии пострадавший скончался на месте происшествия. После этого мужчина оттащил тело убитого в надворную постройку. На следующий день женщина о произошедшем рассказала местной жительнице, а та в свою очередь сообщила в правоохранительные органы.

В отношении фигуранта судом по ходатайству следователя СК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, свою причастность к инкриминируемому деянию он не отрицает.

Стоит отметить, что в текущем году обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, высказанную в отношении своего отца.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.