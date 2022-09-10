В Пензе осужден виновный в гибели строителя в лестничной шахте строящегося дома

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В тот день работники одного из индивидуальных предпринимателей выполняли работы в строящемся многоквартирном доме.В ходе демонтажа деревянного настила, находящегося между 5 и 6 этажами, крановщик башенного крана получил команду о подаче крюков в лестничную шахту дома.

Двое работников подцепили стропы крюками за деревянный настил, один из них дал команду о подъеме груза. Крановщик, не осведомленный о том, что работники находятся на деревянном настиле, натянул стропы, в это время они начали извлекать из стены шахты арматурные шпильки, на которых фиксировался настил. В результате произошло обрушение настила, оба потерпевших упали вниз лестничной шахты.

Трагедия произошла из-за нарушения управляющим индивидуального предпринимателя правил охраны труда и техники безопасности, который допустил для проведения работ на высоте работников, не обеспеченных средствами индивидуальной защиты, без проведения инструктажа на рабочем месте, не принял личного участия в руководстве работами и обеспечении их безопасности.

Один из потерпевших 1973 года рождения скончался от полученных травм в тот же день в больнице. Второй мужчина 1999 года рождения получил тяжелую сочетанную кататравму, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью.

Приговором суда управляющему индивидуального предпринимателя назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с запретом занимать должности в строительной сфере сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.