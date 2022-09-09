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Общество9 сентября 2022 11:56

Жители Пензы смогут добраться до Кузнецка на обновленной электричке

Она начнет курсировать в ноябре
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Сегодня состоялась первая тестовая поездка. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Олег Мельниченко. По словам главы региона, запуск новой электрички стал возможен благодаря договоренностям с Куйбышевской железной дорогой. Новый состав отличается широкими полками для багажа, удобными сидениями, наличием USB-розеток и систем видеонаблюдения и обеззараживания воздуха.

«Планы по развитию рельсового транспорта большие. Ведь благодаря этому мы не только расширяем возможности перемещения по области, даем новый импульс туризму, интегрируем внутригородские маршруты в пригород, но и делаем поездки безопаснее и экологичнее. Запущенный недавно «Орлан» показал, что пригородные поезда очень востребованы», - отметил глава региона.