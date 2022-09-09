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Общество9 сентября 2022 10:54

Республика Мордовия будет сотрудничать с Ульяновской областью

Соответствующее соглашение сегодня подписали глава республики Артем Здунов и губернатор Алексей Русских
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Около 20 лет назад регионы уже договаривались о сотрудничестве. По словам Артема Здунова, сейчас пришло время переосмыслить ранее подписанное соглашение и обсудить новые перспективы для совместной работы.

- В Ульяновской области функционирует мощный промышленный комплекс, успешно развивается текстильная, легкая и пищевая отрасли, АПК, станкостроение, производство стройматериалов. По всем этим направлениям у нас с вами множество точек соприкосновения, - заявил глава Мордовии.

Перспективным направлением нового этапа сотрудничества двух регионов станет развитие туризма. Еще одной важная цель сотрудничества - импортозамещение.

- Есть перспективы по локализации предприятий Мордовии на территории портовой особой экономической зоне «Ульяновск», а также реализации совместных инвестпроектов, - отметил Алексей Русских и пригласил представителей республики посетить Ульяновскую область с рабочим визитом.

Обсуждение завершилось подписанием соглашения о сотрудничестве.