В Пензе временно изменена схема движения общественного транспорта

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В городе намечено переустройство участка газопровода по улице Ладожской,162Б.

В целях обеспечения стабильной работы пассажирского транспорта руководителям предприятий-перевозчиков рекомендовано принять во внимание следующие изменения.

До 00:00 17 сентября направить движение общественного транспорта (при следовании из микрорайона «Арбековская застава») по данным схемам:

автобусы большого класса маршрутов №№66, 82с - от остановки «Школа №79» по проспекту Строителей и далее по маршрутам;

автобусы малого класса маршрутов №27, 39, 55 - от остановки «Школа №79» по проспекту Строителей и далее по маршрутам в обоих направлениях.