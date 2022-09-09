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Происшествия9 сентября 2022 5:41

В Мордовии после ДТП 7 сентября госпитализирован 31-летний молодой человек

На 31 км+200 м а/д «Саранск – Кочкурово – гр. с Пензенской областью» столкнулись «Шевролет Авео» и «Мицубиси Лансер»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В результате аварии водитель «Мицубиси Лансер» с различными травмами был госпитализирован в ГБУЗ РМ РКБ №4.

Судя по фото, один из автомобилей улетел в кювет.

Сотрудники Госавтоинспекции определят виновного во встречном столкновении.

Пока же известно, что у 31-летнего водителя «Мицубиси» взята кровь на анализ, а 22-летняя водитель «Шевролет Авео» трезва.

По информации пресс-службы МВД Республики Мордовия, водительский стаж у девушки с 2022 года. В текущем году она 5 раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости от 20 до 40 км/час.