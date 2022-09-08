В Пензенской области суд рассмотрит дело о незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, с июля 1993 года по январь 2022 года тамалинец, не являясь официальным владельцем охотничьего оружия, незаконно хранил по месту своего жительства ствол от охотничьего ружья модели «ИжК», а также переделанное им летом 2021 года гладкоствольное огнестрельное оружие, собранное из разных частей ружей моделей «Иж-17», «ЗК» и «ИжК».

В январе 2022 года по месту жительства оружейник за бутылку водки незаконно сбыл знакомому ствол охотничьего ружья и гладкоствольное огнестрельное оружие.

В июне текущего года оружие у покупателя было изъято сотрудниками полиции.

Обвиняемый вину признал и пояснил, что части огнестрельного оружия были найдены им в июле 1993 года в одном из водоемов района.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Тамалинский районный суд.