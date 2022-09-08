«ТНС энерго Пенза» информирует об изменениях в законодательстве и отмене «сверхнормативного» СОИ

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С 1 сентября 2022 года плату за содержание общего имущества (СОИ) в многоквартирных домах станут рассчитывать по-новому. Вступило в силу постановление Правительства России, которое внесло изменения в расчеты между жильцами и управляющими компаниями. Изменения коснутся только МКД с выбранной и реализованной формой управления – УК,ТСЖ или иными жилищными организациями.

В таких домах плата за содержание общего имущества теперь будет рассчитываться исходя из фактического использования объёмов электричества, горячей и холодной воды, а не в рамках норматива, как это было прежде.

Жители многоквартирных домов могут выбрать один из возможных вариантов расчета:

- рассчитываться ежемесячно за фактические объемы ОДН;

- рассчитываться за ОДН, определенный исходя из статистики среднемесячного потребления, с перерасчетом по итогам года;

- рассчитываться за ОДН, исходя из утвержденных нормативов потребления с перерасчетом по итогам года.

Корректировка стоимости услуг будет проводиться в конце первого квартала года, следующего за расчетным, или при смене УК. Кроме того, владельцы квартир могут решить на общем собрании, как часто проводить перерасчет размера платы или определить свой порядок ее начисления.

Во взаимоотношениях «ТНС энерго Пенза» с клиентами и управляющими компаниями при этом ничего не меняется. Гарантирующий поставщик электроэнергии Пензенской области в свою очередь проведет информационно-разъяснительную работу с управляющими компаниями.