В сердобской школе №9 появилась юнармейская комната

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

С 2018 года школа №9 города Сердобска активно включается в юнармейское движение. С того времени в ряды юнармейцев были приняты 85 ее учащихся. Юнармейцы являются активными участниками Вахты памяти, Всероссийской акции «Сад Памяти», торжественных мероприятий, посвященных памятным датам и событиям российской истории и культуры.

Теперь у ребят появился собственный кабинет. Комната украшены символикой движения, картой нашей страны и многочисленными грамотами, полученными юнармейцами.

В ходе встречи с учащимися Алексей Комаров напомнил им о том, каким тяжелым трудом досталась Победа. Тысячи людей отдали свои жизни за то, чтобы мы сейчас могли спокойно работать и учиться.

В ближайшей перспективе в штабе Юнармии приступят к формированию музейной комнаты, а в ноябре 2022 года планируется провести церемонию посвящения в юнармейцы 47 ребят.