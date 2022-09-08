Квадрокоптер и четыре электромобиля похитил со склада сотрудник одного из магазинов Саранска

Как отмечает пресс-служба МВД РМ, по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», отделом дознания ОП №1 УМВД России по го Саранск в отношении 32-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

Сообщение о краже в полицию поступило от директора магазина, расположенного в ТЦ на улице Волгоградская.Ущерб составил более 180 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастного к краже. Им оказался работник этого же магазина. Мужчина, воспользовавшись возможностью беспрепятственного доступа на склад и отсутствием свидетелей, украл товар, который в последующем сдал в ломбард.

Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды.

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

Расследование продолжается.