Главный нарколог Пензенской области ответит на вопросы о борьбе с алкоголизмом

Главный врач областной наркологической больницы расскажет, с чего следует начинать борьбу с зависимостью, как помочь родственнику, страдающему алкоголизмом и о многом другом.

Прямой эфир будет транслироваться в аккаунтах Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Задать вопрос можно в чате во время трансляции или заранее, направив его адрес электронной почты gbuz_pocmp@mail.ru, указав в теме письма «Вопрос специалисту».

Эфир начнется в 11:00.