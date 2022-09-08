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Здоровье8 сентября 2022 11:39

Главный нарколог Пензенской области ответит на вопросы о борьбе с алкоголизмом

Прямой эфир с Юрием Уткиным состоится завтра, 9 сентября
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Главный врач областной наркологической больницы расскажет, с чего следует начинать борьбу с зависимостью, как помочь родственнику, страдающему алкоголизмом и о многом другом.

Прямой эфир будет транслироваться в аккаунтах Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Задать вопрос можно в чате во время трансляции или заранее, направив его адрес электронной почты gbuz_pocmp@mail.ru, указав в теме письма «Вопрос специалисту».

Эфир начнется в 11:00.