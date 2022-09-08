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Экономика8 сентября 2022 8:12

В Пензенской области продлили действие пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения

7 сентября пролонгировано до 2024 года действие налоговых преференций для предпринимателей, ранее осуществлявших деятельность на других территориях, но принявших решение зарегистрироваться в нашем регионе
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством экономического развития и промышленности Пензенской области

Фото предоставлено министерством экономического развития и промышленности Пензенской области

С 2021 года для вышеуказанных предпринимателей на два налоговых периода были установлены пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. В частности, 1% - по объекту налогообложения «доходы» и 5% – по объекту налогообложения «доходы минус расходы».

Срок действия данной налоговой льготы заканчивался в 2022 году.

В целях увеличения притока предпринимателей и роста налоговых поступлений в бюджет региона Министерством экономического развития и промышленности Пензенской области было предложено продлить действие указанной налоговой льготы до 2024 года.

«В 2021 году 84 налогоплательщика воспользовались пониженной налоговой ставкой, объем налоговых поступлений от данной категории налогоплательщиков составил 19,1 млн рублей, за I полугодие 2022 года – 34 млн рублей.

В связи с тем, что льготу получат предприниматели, зарегистрированные впервые и ранее не осуществлявшие деятельность на территории региона - выпадающих доходов бюджета не будет», - сообщил врио министра экономического развития и промышленности Пензенской области Роман Трялин.

Депутаты Законодательного Собрания единогласно поддержали данный законопроект.