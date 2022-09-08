Новость о работе на дорогах Мордовии автомобиля, фиксирующего нарушения ПДД, опровергнута

Согласно данным единой системы контроля за передвижением транспортных средств путем объединения в единое информационно-аналитическое пространство соответствующих технических и информресурсов заинтересованных министерств и ведомств, автомобиль с указанным регистрационным госзнаком на территории региона не передвигался.

Сотрудники ведомства напоминают: постановления по делам об административных правонарушениях, в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме техническими спецсредствами, выносят исключительно уполномоченные лица Центра автофиксации правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Мордовия.

Рассмотрение фотоматериалов с работающих в автоматическом режиме комплексов выявления нарушений ПДД, не входящих в систему фотовидеофиксации Республики Мордовия, исключено.

Вместе с тем Госавтоинспекция уведомляет, что на основании заключенного госконтракта республикой осуществлена закупка двух мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, однако на данный момент они еще не введены в эксплуатацию.

При этом любой гражданин вправе сообщить о нарушении ПДД участником дорожного движения через официальный сайт Госавтоинспекции, а также отправив обращение по факту нарушения ПДД почтовым отправлением в адрес Госавтоинспекции по адресу: го Саранск, ул. Строительная, дом 6.

Если вы располагаете информацией о нахождении за рулем водителя в состоянии опьянения, либо ведущего себя на дороге неадекватно, просим вас незамедлительно обращаться в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 24-64-09, 38-57-27 или 02.