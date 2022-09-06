В школах Пензенской области внедряют основы финансовой грамотности

Банк России разработал более 70 сценариев уроков для учеников 1-9 классов.

В начальных классах школьников будут учить финансовому планированию, анализу доходов и расходов, безопасному поведению в интернете при совершении финансовых операций. Ученикам 5-9 классов разъяснят, как оценивать риски предпринимательской деятельности, распознавать финансовых мошенников. Кроме того, детей научат самостоятельно составлять и заполнять простые документы – заявления, обращения, доверенности, в том числе в электронном виде.

Банк России много лет ведет системную работу по внедрению финансовой грамотности на всех уровнях образования, выделяя учащихся в одну из приоритетных целевых аудиторий, что также закреплено в Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации.

- Совместно с Минпросвещения Банк России готовит задания, сценарии уроков по математике, обществознанию, окружающему миру, в которые включена финансовая грамотность. Уже подготовлены сценарии уроков по финансовой грамотности в рамках математики для 5-6 классов, алгебры для 7-9 классов, обществознания для 6-9 классов и окружающему миру для 3-4 классов. В сценариях даются рекомендации, как включать финансовую грамотность в преподавание обязательных предметов, в них содержатся полезные для изучения жизненные ситуации, а также вопросы для обсуждения, - прокомментировал управляющий Отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Хлобыстов.