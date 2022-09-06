Следователи Пензенской области выясняют причины гибели мужчины на рыбалке от удара током

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

5 сентября 2022 года мужчина вместе с родственниками находился на рыбалке на пруду в рабочем поселке Беково. При передвижении около водоема мужчина коснулся спиннингом линии электропередач, в результате чего получил удар током. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели 67-летнего мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.