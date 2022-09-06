Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2022 12:03

Пензенские росгвардейцы нашли потерявшегося 10-летнего мальчика

Во время прогулки ребенок отошел слишком далеко от мамы
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Около 12 часов дня патруль Росгвардии получил сообщение о том, что в Ленинском районе Пензы пропал десятилетний мальчик. Правоохранители сразу поспешили на место, где ребенка видели в последний раз, и начали осматривать окрестности.

Вскоре на перекрестке улиц Пушкина и Ставского росгвардейцы заметили испуганного мальчика, подходящего под описание, и поговорили с ним. Несовершеннолетний рассказал, что во время прогулки отошел далеко от мамы и потерял ее из виду, а также сообщил свой адрес.

Ребенок был передан родителям.