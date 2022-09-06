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Происшествия6 сентября 2022 10:34

За минувшие выходные в Пензенской области зарегистрированы три ДТП с участием диких животных

Охотничьему фонду был причинен ущерб в размере 160 тысяч рублей
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как рассказали в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области, аварии произошли в Камешкирском и Нижнеломовском районах, а также на трассе Пенза-Тамбов. Под колесами автомобилей погибли лось и две косули.

Министерство напоминает, что сентябрь – время гона копытных животных. В данный период животные активно передвигаются и становятся менее осторожными. Таким образом, при движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим, во избежание наезда на диких животных.