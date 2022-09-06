Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт6 сентября 2022 5:43

Пензенцы заняли четвертое место на I Всероссийских играх «Умный город. Живи спортом»

За 3 дня команды из 19 регионов выявили сильнейших в 11 видах спорта
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

В Саратове завершились I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». В составе команды Пензенской области выступили сотрудники региональных и муниципальных органов исполнительной власти, а также сотрудники подведомственных им учреждений.

По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Пензенской области, за 3 дня команды из 19 регионов выявили сильнейших в 11 видах спорта. Представители Пензенской области завоевали 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых награды.

По итогам общекомандного зачета Пензенская область заняла 4 место.