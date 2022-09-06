Жительнице Пензы вынесен приговор за убийство супруга

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Позже женщина призналась следователю, что всю серьезность ранения она осознала не сразу. Произошло это лишь через некоторое время, когда поняла, что муж не подает признаков жизни.

За помощью она обратилась к соседке. Приехавшие работники «скорой» констатировали смерть мужчины 1972 года рождения.

Собранные следственным отделом по Октябрьскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице Пензы 1985 года рождения за совершение убийства супруга (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.