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Происшествия5 сентября 2022 15:11

Врач-анестезиолог из Мордовии признан виновным в смерти шестилетнего пациента

Из-за истечения сроков давности от наказания он был освобожден
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

По данным следствия, в феврале 2018 года в частной клинике, где работал мужчина, делали операцию шестилетнему ребенку. После ее окончания врач-анестезиолог не проследил за состоянием юного пациента, в результате чего мальчик не смог полноценно отойти от наркоза и скончался.

Суд призвал мужчину виновным в смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года и запрета заниматься медицинской деятельностью в течение года, однако из-за истечения сроков давности от наказания врач был освобожден.

Родители погибшего ребенка могут взыскать с медика компенсацию морального вреда.