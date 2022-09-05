Врач-анестезиолог из Мордовии признан виновным в смерти шестилетнего пациента

По данным следствия, в феврале 2018 года в частной клинике, где работал мужчина, делали операцию шестилетнему ребенку. После ее окончания врач-анестезиолог не проследил за состоянием юного пациента, в результате чего мальчик не смог полноценно отойти от наркоза и скончался.

Суд призвал мужчину виновным в смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года и запрета заниматься медицинской деятельностью в течение года, однако из-за истечения сроков давности от наказания врач был освобожден.

Родители погибшего ребенка могут взыскать с медика компенсацию морального вреда.